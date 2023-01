Humoristična serija Pisarna dobila svoj set Lego kock

Serijo Pisarna zdaj lahko spremljate na Kanalu A od ponedeljka do petka ob 19:35 uri.

Lego je v zadnjih letih razkril številne zbirateljske komplete, ki temeljijo na kultnih filmih in televizijskih oddajah, vključno s Prijatelji, Vojno zvezd, Harryjem Potterjem, Sam doma in drugimi. Zdaj pa so na vrsto prišli oboževalci ene bolj priljubljenih humorističnih serij Pisarna, v kateri Steve Carell igra Michaela Scotta.

Komplet, opisan kot popolno darilo za oboževalce serije, omogoča uporabnikom, da poustvarijo znamenito pisarno Dunder Mifflin Scranton. Meri več kot 30 centimetrov v širino in je sestavljen iz 1164 delov. Pisarno Michaela Scotta je možno sestaviti tudi kot samostojno enoto, ločeno od ostalega dela pisarne.

Komplet vključuje tudi lego figurice 15 priljubljenih pisarniških likov – vključno s Scottom, Dwightom Schrutejem, Jimom Halpertom in Pam Beesly – in prihaja z vrsto smešnih rekvizitov, kot je pokal Dundie, spenjalnik v želatini, Jimov čajnik in Kevinov lonec čilija, da lahko oboževalci poustvarijo nekaj najbolj nepozabnih prizorov iz serije.