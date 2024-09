Ian McKellen se ne namerava upokojiti, morda bo ponovno nastopil kot Gandalf

OGLAS

Ian McKellen se kljub visoki starosti še ne namerava upokojiti. 85-letnik, ki je pred štirimi meseci, potem ko je izgubil ravnotežje in padel z odra gledališča v Londonu, trpel bolečine in odpovedal preostale datume napovedane gledališke turneje, se še ne namerava posloviti od igralske kariere. Kljub temu da se je še pred mesecem spopadal z bolečinami v zapestju, ki so bile posledica padca, pa je v nedavnem intervjuju dejal, da bo igral, dokler mu bo telo to omogočalo.

Ian McKellen bi lahko ponovno stopil v čevlje Gandolfa. FOTO: Profimedia icon-expand

"Nadaljeval bom tako dolgo, dokler me bodo držale noge, pljuča in bom v glavi za to sposoben," je povedal v intervjuju za BBC, a hkrati dodal, da si bo preostanek leta privoščil nekaj premora. Zvezdnik franšize Gospodar prstanov je dejal še, da bi z veseljem še upodobil lik Gandalfa: "Če imam kaj besede pri tem, ne bi pustil nikomur drugemu, da si nadene koničast klobuk in brado."