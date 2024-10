Idris Elba se seli v Afriko, kjer bo pomagal tamkajšnji filmski industriji

Idris Elba je v nedavnem intervjuju za BBC razkril, da se namerava preseliti v Afriko, kjer bo pomagal pri nadaljnjem razvoju tamkajšnje filmske industrije. Igralec je dejal, da bo na Zanzibarju in v ganski prestolnici Accra zgradil filmski studio in tako počastil svoje afriške korenine.

"Vsekakor razmišljam o tem, da bi se tam tudi ustalil, ne le razmišljam, to tudi nameravam. Preselil se bom v roku naslednjih petih oziroma 10 letih. Tukaj sem, da pomagam filmski industriji, kar je 10-letni proces, in tega ne bom mogel narediti, če bom živel drugje. Za to moram biti v državi in na tem kontinentu," je dejal zvezdnik.

52-letnik je ob tem izrazil upanje, da bo lahko nastanjen v treh različnih državah, in sicer na Zanzibarju, v Gani in Sierri Leone. "Skušal bom oditi tja, kjer pripovedujejo zgodbe, saj je to zelo pomembno," je še dodal.