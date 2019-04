Igra prestolov: kar 54 milijonov nelegalnih ogledov prve epizode

Igra prestolov je nazaj. Nedeljska prva epizoda, imenovana Zimišče (Winterfell), je bila tako najbolj gledana epizoda v zgodovini serij. Za HBO je bil to izredno zaposlen dan, kajti samo preko njihovih platform si je epizodo ogledalo več kot 17,4 milijona ljudi. Čeprav so bile na voljo legalne poti do ogleda uvodne epizode, pa se je še vedno našlo visoko število ljudi, ki si je epizodo ogledalo nelegalno. In ta številka se giblje kar okoli 54 milijonov ogledov v samo prvih 24 urah, je javilo podjetje Muso, ki se ukvarja z digitalnim piratstvom.

Kot smo že pisali, je celotna serija znana tudi po tem, da je vseh prejšnjih sedem sezon visoko na lestvici, kar se tiče nezakonitih ogledov. Tudi zaradi tega, ker se veliko oboževalcev odloči, da si bodo stare epizode znova ogledali.

"Kljub temu da je vsem jasno, kaj pomeni piratstvo, številke lepo pokažejo, da se občinstva ne sme ignorirati. Kljub precejšnjim globalnim prizadevanjem za reševanje piratstva v zadnjih nekaj letih, ti podatki kažejo, da so potrošniki še vedno prisiljeni v nelicencirane vire, da bi našli vsebino. Nujno je, da imetniki pravic razumejo, da so osebe, ki gledajo te vsebine nelegalno, ponavadi tudi eni izmed najbolj predanih navdušencev, to pa predstavlja veliko komercialno priložnost," je medijem dejal izvršni direktor podjetja.

Največ nedovoljenih ogledov je bilo v Indiji, sledila je Kitajska, še posebno zato, ker so kitajski cenzorji iz prvega dela izrezali okoli šest minut. Na tretjem pa so se znašle ZDA, vendar tudi zaradi tega, ker so določeni TV ponudniki iz svoje sheme izločili HBO.