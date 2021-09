Igralca Michaela K. Williamsa našli mrtvega

Ameriškega igralca Michaela K. Williamsa, enega najbolj znanih obrazov malih ekranov v zadnjih letih zaradi vloge Omarja Littla v seriji Skrivna naveza (The Wire), so našli mrtvega v njegovem stanovanju v New Yorku, je v ponedeljek sporočila policija. Star je bil 54 let.

Policija je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v stanovanju, kjer so našli mrtvega igralca, našla tudi pripomočke za drogiranje. Vzrok smrti patologi sicer še ugotavljajo, a kot poroča ameriški tabloid New York Post, naj bi šlo za prevelik odmerek mamil. icon-expand Michael K. Williams FOTO: Profimedia Williams je večkrat odprto govoril o svojih težavah z mamili. Medijem je povedal, da je zanje zapravil večino denarja, ki ga je zaslužil v seriji Skrivna naveza. V tej seriji je igral pravičniškega homoseksualnega oboroženega roparja, ki je napadal predvsem prekupčevalce z mamili. Serija je imela pet sezon, ki so jih predvajali v letih od 2002 do 2008. Za vlogo je Williamsa pohvalil celo nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki je leta 2015 dejal, da je Omar njegov "najljubši lik iz najljubše serije". Igralske uspehe je nadaljeval v seriji Imperij pregrehe (Boardwalk Empire), kjer je igral mafijskega šefa Chalkyja. Večkrat je bil nominiran za nagrado emmy. Med drugim je prejel novo nominacijo za igro tudi v seriji Lovecraft Country in bi se na slovesnosti čez dva tedna znova potegoval za to prestižno nagrado. Zvezdnik je pred nekaj dnevi na družbenem omrežju Instagram delil videoposnetek, na katerem njegov prijatelj, komik Tracy Morgan, govori o tem, kako je preživel nesrečo limuzine leta 2014. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Igralec je svojo kariero začel kot plesalec, nastopal je z Madonno in Georgeom Michaelom. Njegov prijatelj, raper Tupac Shakur, mu je predlagal, naj se raje usmeri v nastopanje, Williams pa je njegov nasvet sprejel.