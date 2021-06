Igralca na snemanju miniserije o Pameli in Tommyju poustvarila ikonični prizor

Pamela Anderson in Tommy Lee , ki bosta že kmalu dobila serijo, posneto po njuni zgodbi, sta se poročila na sproščeni slovesnosti na plaži. Poroko iz leta 1995 sta sedaj pred kamerami poustvarila igralca Lily James in Sebastian Stan , ki se v vlogi zvezdnikov odlično znajdeta.

38-letni igralec in šest let mlajša igralka sta se odlično znašla kot legendarni par, ki je v zakon skočil po samo štirih dneh poznanstva. Na medenih tednih po poroki je nastal intimni filmček, ki je bil kasneje ukraden in prodan distributorju filmov za odrasle. Randa Gauthierja bo v seriji Pam & Tommy upodobil igralec Seth Rogen, ki bo pri biografiji sodeloval tudi kot izvršni producent. Na ekranih se bodo kot del zgodbe pojavili tudi Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spenser Granese in Mozhan Marnò.