Igralci filma Ne pozabi dihati zaupali neumnosti iz mladih let

Celovečerni film Ne pozabi dihati režiserja Martina Turka, govori o 15-letnemu Klemnu, ki odrašča s starejšim bratom Petrom in mamo samohranilko v malem mestecu na odmaknjenem podeželju. Utečen vsakdan, ki ga Klemen najraje preživlja z oboževanim bratom na teniškem igrišču in ob bližnji reki, prekine Petrovo nenadno, strastno ljubezensko razmerje s prelepo vrstnico Sonjo, kar pri Klemenu sproži naval nasprotujočih si čustev in nepremišljenih dejanj.

Vloga Klemna je pripadla Matiji Valantu, dijaku Umetniške gimnazije Ljubljana, njegovega brata Petra je upodobil Tine Ugrin, usodno dekle Sonjo pa Klara Kuk, študentka igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Klemnovo in Petrovo mamo je odigrala Iva Krajnc Bagola, trenerja tenisa pa srbski igralec Nikola Đuričko. V filmu igrajo tudi Jakob Cilenšek, Miha Rodman in Ronja Matijevec Jerman.

Svetovna premiera filma je bila oktobra lani na rimskem filmskem festivalu v tekmovalnem programu festivalske sekcije Alice Nella Citta. Prav tako je bil film prikazan v tekmovalnih programih Zagreb Film Festivala in Festivala mediteranskega filma v Bruslju.