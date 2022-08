Igralci, ki imajo zlate oskarje in zlate maline

Zvezdnik filma Povratnik, Leonardo DiCaprio, ni prejel oskarja do leta 2016, je pa že precej zgodaj prejel zlato malino za najslabši filmski par v filmu Človek z železno masko , kjer je upodobil Kralja Ludvika XIV in tudi njegovega brata dvojčka. Njegova dvojna igra je bila tako nepozabna, da se je znašel med nominiranimi za zlato malino.

Sandra Bullock se je na podelitev zlatih malin leta 2010 prikazala s kupom izvodov filma Vse o Stevu, ki ji je prinesel nagrado za najslabšo igralko. V svojem govoru je izzvala občinstvo, naj vzamejo svoj izvod in si film dodobra ogledajo. "Naslednje leto se bom spet prikazala, če mi obljubite, da ga boste pogledali - ampak res pogledali in se zamislili, ali si zasluži najslabši nastop. In če ga boste gledali, se bom naslednje leto vrnila in vam vrnila malino," je povedala nagrajenka in naslednji dan odnesla domov oskarja za najboljšo igralko.