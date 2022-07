Igralci, ki so lagali o vrnitvi k svojim starim vlogam

Včasih se želijo igralci od svojih vlog enostavno posloviti, ko se njihova zgodba zaključi. A oboževalci jih s svojo ljubeznijo prepričajo, da se vrnejo in zgodbo nadaljujejo.

icon-expand Orlando Bloom FOTO: Profimedia

Orlando Bloom je že leta 2010 trdil, da nikoli več ne želi igrati v filmu Pirati s Karibov – čeprav je to sedaj njegova najbolj ikonična vloga. Ni želel igrati v četrtem filmu v seriji, in čeprav je poudaril, da se je med snemanjem zelo zabaval, si je želel ustvarjati še druge stvari. Pa vendar se je leta 2017 vrnil v franšizo, ko je nastopil v petem filmu: Salazarjevo maščevanje.

icon-expand Pirati s Karibov

Tudi Keira Knightley je bila enakega mnenja, ko je leta 2014 priznala, da se ne želi vrniti v svoji vlogi Elizabeth Swann. "Moj čas je definitivno potekel. Všeč mi je bilo, bila je vrhunska izkušnja, a ne želim se vrniti," je povedala. Tudi ona se je vrnila v Salazarjevem maščevanju, ko so oboževalci franšize to glasno zahtevali, pa čeprav se je pojavila zgolj za nekaj trenutkov.

icon-expand Harrison Ford FOTO: Profimedia

Eden najbolj ikoničnih likov Harrisona Forda je Han Solo v franšizi Vojne zvezd. Že med promocijo tretjega filma je bil precej olajšan, ko je bilo videti, da bo sage konec: "Tri je zame dovolj. Odleglo mi je, ko sem se od kostuma lahko poslovil." Kasneje je priznal tudi to, da si je želel, da njegov lik v tretjem filmu tudi umre. A se je leta 2015 vrnil v filmu Sila se prebuja: "Zdel se mi je dober scenarij in všeč mi je bil J. J. Abrams, ki je film režiral." Tokrat mu je uspelo – njegov lik v tem filmu umre. "Z Vojno zvezd sem zaključil, če so Vojne zvezd zaključile z mano." Kljub temu se je v vlogi Hana Solota pojavil še enkrat v filmu Vzpon Skywalkerja.

icon-expand Ewan McGregor FOTO: Profimedia

Tudi Ewan McGregor se je vrnil v sago Star Wars po dolgoletnem zanikanju. Pred kratkim je razkril, da bi leta 2003 zavrnil ponovno upodobitev Obi-Wan Kenobija. V vlogo se je kljub temu vrnil letos v seriji Obi-Wan Kenobi in pravi, da z njim še ni zaključil. Želi se vrniti še v drugi sezoni serije. McGregorjev glavni razlog, da se je vrnil, je to, da je ugotovil, koliko oboževalcev so imeli njegovi filmi, čeprav kritikom niso bili preveč všeč.

icon-expand Film Ni čas za smrt FOTO: Karantanija Cinemas

Po snemanju filma Spectre je Daniel Craig izjavil, da je z igranjem ikoničnega Jamesa Bonda zaključil. Ko so ga vprašali, ali bi se rad vrnil, je odgovoril: "Sedaj? Raje razbijem ta kozarec in si prerežem zapestja. Ne, trenutno ne. Niti približno. V redu je. Z njim sem zaključil in želim iti naprej." Rekel je, da bi nadaljeval samo še za denar. Očitno je bilo denarja dovolj, saj se je v vlogi pojavil še zadnjič v filmu Ni čas za smrt in priznal, da svoje predhodne besede obžaluje. Povedal je, da ni bil prepričan, ker je snemanje filma Spectre zaključil z zlomljeno nogo in preblizu svojemu 50. rojstnemu dnevu.

icon-expand Spiderman FOTO: Profimedia

Oboževalci so bili presenečeni, ko se je na filmskih platnih pojavil še tretji Spiderman, tokrat Tom Holland, zgolj dve leti po tem, ko ga je upodobil Andrew Garfield. Ko se je bližal že tretji film s Hollandom kot Spidermanom, so se oboževalci začeli spraševati, ali se bosta v svoji vlogi vrnila tudi predhodna Spidermana – Garfield in Tobey Maguire. Prav Garfield je sprva trdil, da se v franšizo ne bo vrnil. "Obožujem Spidermana – vedno sem ga. Z veseljem sem odigral vlogo in me zelo zanima, kaj se bo zgodilo v tretjem filmu." Ampak izkazalo se je, da so bile to laži, saj se je v zadnjem filmu vendarle pojavil.

icon-expand Steve Carell FOTO: Profimedia

Steve Carell je v seriji Pisarna nastopal sedem sezon, zapustil pa jo je, ko se mu je pogodba iztekla. Ko se je serija zaključila dve leti kasneje, se za zadnjo epizodo ni želel vrniti. "Ni se mi zdelo prav za lik, ker je v zgodbi doživel svoj vrhunec in prerasel idejo o dokumentarcu." Dodal je še: "Ste prepričani, da želite spet videti Michaela Scotta? Mislim, da bi marsikoga razočaral." Kljub temu se je v vlogi Scotta spet pojavil v zadnji epizodi serije, za katero ni želel, da se vrti okoli njega, in se je pojavil zgolj kot gost na poroki.

icon-expand Keanu Reeves FOTO: Profimedia