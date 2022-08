Igralci, ki so navdušili tudi s svojimi računalniškimi podobami

Ko igralci nastopajo v vlogi računalniško generiranih avatarjev, njihovo igro velikokrat zasenči kvaliteta avatarja, ki jih predstavlja. Nekateri igralci pa so s svojim igralskim talentom ustvarili pravo filmsko čarovnijo in njihovi liki so zaživeli.

icon-expand Bill Nighy kot Davy Jones FOTO: Profimedia Najbolj nepozaben igralec, ki je upodobil lik s pomočjo CGI (computer-generated imagery - računalniško generirane slike), je Bill Nighy, ki je v lik Davyja Jonesa iz filmov Pirati s Karibov prinesel grozo. Še danes lik velja za kvalitetno ustvarjenega, a v ospredju je igra talentiranega igralca, ki s svojo obrazno mimiko vrhunsko prikaže grozo kljub lovkam, ki mu obdajajo obraz. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Benedict Cumberbatch je bruhal ogenj v vlogi zmaja Smauga v trilogiji Hobit. Liku je dodal največ življenja ravno s tem, da mu ni zgolj posodil svoj glas - med upodabljanjem gromozanskega kuščarja se je plazil ter kričal kot pravi zmaj in tako pri igri uporabljal celotno telo. icon-expand Zora Planeta opic FOTO: Profimedia Igralec Toby Kebbel, ki je upodobil šimpanza Kobo v filmu Zora Planeta opic, je imel pred sabo kar težko nalogo - moral je izstopati med drugimi šimpanzi, saj je igral zlobneža. Uspelo mu je tudi to, da je svoj lik prikazal popolnoma drugače kot njegov soigralec Andy Serkis, ki je upodobil šimpanza Cesarja. icon-expand Josh Brolin kot Thanos FOTO: Profimedia Josh Brolin se je izkazal v vlogi Thanosa v filmih o Maščevalcih in zaradi njega je igra vijoličnega titana bila videti kar enostavna, a v resnici je šlo za veliko več kot samo posojanje glasu. Izraz na obrazu, ki se v trenutku spremeni iz hladnega v pobesnelega, je poskrbel, da je lik postal tako ikoničen. icon-expand Lupita Nyongo FOTO: Profimedia V galaksiji daleč, daleč stran je Lupita Nyongo obudila Maz Kanato v filmu Vojne zvezd: Sila se prebuja. Lupita je upodobila drobno nezemljanko, staro več kot 1000 let, in se vlogi popolnoma predala. icon-expand Zoe Saldaña v filmu Avatar FOTO: Profimedia V filmu Avatar je veliko zvezdnikov, ki so svoje like obudili s pomočjo računalniških efektov, a vso pozornost je prevzela Zoe Saldaña, katere obraz se sploh ne pojavi v filmu, saj je vedno v vlogi modre nezemljanke Neytiri. Za uprizoritev pravih čustev v svoji vlogi se je morala zanesti na tehnologijo, ki je zajemala njene obrazne poteze. V filmu, ki je imel mnogo nominacij za vizualne efekte, se je največ govorilo o tem, kako se kljub efektom čuti njeno pravo jezo, ki je obenem tako človeška, kot je nadzemeljska. PREBERI ŠE Sigourney Weaver se vrača v Avatar: Pot vode icon-expand Gollum iz filma Gospodar prstanov FOTO: Profimedia Ljudje so se strinjali, da si igralec Andy Serkis zasluži oskarja za svojo vlogo Golluma (in Smeagola) v trilogiji Gospodar prstanov. Še danes je scena, kjer se njegova lika prepirata, ena najpopularnejših scen virtualnih likov, film pa je bil inspiracija za veliko vizualnih efektov kasnejših filmov.