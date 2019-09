Igralci serije Truplo izdali videospot: To je bilo najbolj zabavno snemanje

Glavni trije igralci serije Truplo so se morali v prvi krimikomediji pri nas morali preizkusiti tudi kot glasbeniki. V novi sezoni so namreč glavni liki prišli do ideje, da bi skupaj naredili pesem in na koncu predstavili končni izdelek.

Kot so povedali Jan Kok, Jan HrušovarinČrt Lipnik na predpremieri priljubljene VOYO serije Truplo, so se na snemanju druge sezone izjemno zabavali. Morda celo bolj kot med snemanjem prve sezone, saj je bila ekipa že toliko bolj utečena. A ne samo to. Fantje so imeli v scenariju tudi snemanje pesmi in videospota.

Igralci se na snemanju že dolgo niso tako zabavali. FOTO: Miro Majcen

Trije glavni liki, Filip, Bizo in Polič so se domislili, da bi lahko izdali pesem in zanjo posneli videospot. Prišli so do najbolj norih idej in na koncu na podlagi teh idej tudi posneli videospot za pesem Odpri oči. "On se je itak najbolj zabaval, saj je lahko tepel pinjato, imel je glavno vlogo v videospotu, vse boljše rekvizite je dobil," je za 24ur.com povedal Hrušovar in pri tem pokazal na Črta Lipnika, ki v seriji igra Bizota.

Ekipa serije Truplo FOTO: Miro Majcen