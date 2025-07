Igralcu Benedictu Cumberbatchu nagrada zlato oko na filmskem festivalu v Zürichu

Britanski igralec Benedict Cumberbatch, znan po vlogi priljubljenega detektiva Sherlocka Holmesa, bo na letošnjem filmskem festivalu v Zürichu prejel nagrado zlato oko. V utemeljitvi nagrade so izpostavili njegovo karizmo, inteligenco in nezamenljiv glas ter vlogo v filmu The Thing With Feathers, pri katerem je sodeloval tudi kot koproducent.

"Karizma, inteligenca in nezamenljiv glas so značilnosti Benedicta Cumberbatcha, ki je mnogim najbolj znan po svoji ikonični vlogi Sherlocka. Cumberbatch je sodeloval z nekaterimi najpomembnejšimi režiserji našega časa, med njimi so Jane Campion, Joe Wright, Steve McQueen in Wes Anderson, ter oživil najrazličnejše like," piše na uradni spletni strani festivala.

V filmu The Thing With Feathers v režiji Dylana Southerna igralec Benedict Cumberbatch nastopi v vlogi očeta dveh sinov in se spopada s smrtjo svoje žene. Cumberbatch je zanj prevzel tudi vlogo koproducenta s svojim podjetjem za produkcijo filmov SunnyMarch v sodelovanju z Lobo Films. Po besedah vodje festivala Christiana Jungena je Cumberbatch eden najbolj vsestranskih igralcev svoje generacije. "Prihaja iz gledališča, v vsaki vlogi obvlada svoje igralsko mojstrstvo in svojim likom daje čustveno globino - bodisi kot Alan Turing v filmu The Imitation Game ali kot superjunak Doctor Strange," so njegove besede povzeli pri festivalu.

Igralec je v nedavnem pogovoru z Ruth Rogers, ki vodi podkast Ruthie's Table 4, filmsko industrijo označil za izredno potratno in ob tem izpostavil zapravljanje sredstev za gradnjo scenografije, osvetlitev in nastanitev. Kot je priznal, so igralci pogosto obtoženi hinavščine, ko se pritožujejo nad pomanjkanjem trajnosti v Hollywoodu, tako v vlogi igralca kot tudi producenta pa "spodbuja zeleno pobudo" na snemanju, je njegove besede povzel britanski Guardian.