Igralec Adam Brody: Ne morem gladati serije O.C.

Igralec Adam Brody, ki je v seriji O. C. zaigral lik Setha Cohena, je v nekem intervjuju priznal, da se ne more pripraviti do tega, da bi pogledal filme in serije, v katerih je nastopil v svojih 20. letih. Med te spada tudi serija O.C., ki so jo posneli med leti 2003 in 2007, govori pa o skupini mladih ljudi in njihovih družinah, ki živijo v soseski Newport Beach okrožja Orange County v Kaliforniji.

Brody je v intervjuju dejal, da je v tistem času bil velik oboževalec igralca Vinca Vaughana, po katerem pa se je tudi vestno zgledoval pri svoji igri. "Kljub samozavesti, ki sem jo imel, se enostavno ne morem pripraviti do tega, da bi si ogledal kakšen del O. C.-ja," je dejal Brody v podcastu Life Is Short With Justin Long. "Vince Vaughn je bil moj igralski heroj. Vse do točke, kjer sem ga začel oponašati in to v večini svojih filmov in serij, ki sem jih posnel v svojih 20. letih. Od takrat sem se tega znebil. To je večina mojih posnetih stvari, v dobrem in slabem, moja dvajseta so z njim," je povedal Brody.

"V O.C. zvenim kot veverica Vinca Vaughna, čeprav sem bil že v svojih dvajsetih letih, zvenim kot če sem še v puberteti. Pravkar sem gledal nekaj in sem si rekel 'umiri se'," je še dejal 41-letnik. V seriji so ob Brodyju zaigarli se njegovo takratno dekle Rachel Bilson, Ben McKenzie in Mischa Barton. Ta je pred kratkim v nekem intervjuju razkrila, da je serijo zapustila, ker je bila med snemanjem žrtev nadlegovanja in se je počutila zelo nezaščiteno.