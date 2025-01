Benedict Cumberbatch o ugrabitvi v Afriki: Mislil sem, da je konec

Pred dobrimi dvajsetimi leti se je takrat mladi britanski igralec Benedict Cumberbatch s snemalno ekipo podal v Afriko, kjer naj bi posneli prizore za mini serijo To the Ends of the Earth . V času snemanja so tudi veliko potovali in hodili na izlete po afriški pokrajni. Tako se je nekega popoldneva nič hudega sluteč Benedict znašel sredi cestnega zastoja s prijatelji, za piko na i pa jim je počila tudi ena avtomobilska guma. V tistem trenutku jih je obkolilo šest oboroženih moških in kot je povedal igralec: "To je bil začetek peklenskih ur."

Nasilno so jih spravili v svoje vozilo in jih vozili dolge ure, preden so naposled ustavili avtomobil in zvezdnika ter njegove prijatelje prisilili, da so pokleknili ob vozilu na tla. Gre za položaj, ki je značilen za usmrtitve, a na srečo so ugrabitelji nato pobegnili in na smrt preplašene Britance pustili v neznanem kraju kar ob cesti. Kljub temu da Cumberbatcha in njegovih prijateljev fizično niso poškodovali, je ta dogodek spremenil njihova življenja za vedno: "Zavedel sem se časa in minljivosti, a žal ne na dober način," je o izkušnji povedal zdaj 48-letni Cumberbatch. "Ta ugrabitev je povzoričila, da sem postal nestrpen. Da sem želel živeti neobičajno življenje, polno življenje, imeti vse hitro in bil izredno nepotrpežljiv. Še vedno se spopadam s tem občutkom nepotrpežljivosti in hitenja."

Benedict je bil pred izkušnjo v Afriki leta 2004 povsem drugačen. "Potem pa me je to prisililo, da sem si rekel: 'Oh, umrem lahko vsak trenutek.' Zato sem se začel metati iz letal in se spravljati v drugačne tvegane situacije. Ampak takrat - poleg mojih staršev- ni bilo nikogar, na katerega bi to moje početje vplivalo," je priznal britanski zvezdnik, ki ima zdaj tri otroke s svojo ženo Sophie Hunter: devetletnega Christopherja, sedemletno Halo in šestletno Finno.

"Pogledal sem preko roba in pomirjen sem s tem, kar leži tam. Sprejel sem, da tako mora biti... Ko enkrat dobite otroka in postanete starš, se občutek pomirjenosti splazi globoko pod vašo kožo," je povedal Benedict in v isti sapi priznal, da ga je družina spremenila. Zdaj tvega na drugačne načine. "Star bom šestdeset, ko bo moj najmlajši sin star enaindvajset let, veste? To je noro. Tako hitro mine. Zato pride do velikega premika v prioritetah in posledično začneš ceniti, kaj počneš s svojim življenjem," je pojasnil Cumberbatch, ki se bo kmalu vrnil v vlogo Doctor Strange, v dolgo pričakovanem Marvelovem filmu Avengers: Doomsday.