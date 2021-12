Igralec Cole Sprouse se ob stoti epizodi serije Riverdale spominja Luka Perryja

Igralec Cole Sprouse je na družbenem omrežju Instagram objavil nekaj fotoutrinkov iz snemanja preteklih šestih sezon serije Riverdale, ki ga je ponesla med zvezdnike. Ob stoti epizodi serije, ki je najbolj priljubljena med najstniki, pa se je 29-letnik z objavo fotografije spomnil tudi pokojnega soigralca Luka Perryja, ki je umrl marca 2019 zaradi kapi. Star je bil 52 let.

Cole Sprouse v teh dneh praznuje prav poseben mejnik, saj je serija, v kateri nastopa že šest sezon, gledalcem ponudila že stoto epizodo. Ob tej priložnosti je igralec na družbenem omrežju Instagram objavil fotografije iz zakulisja snemanja, med njimi pa je tudi tista, na kateri pokojni Luke Perry poje z mikrofonom v roki. Perry je leta 2019 umrl, vzrok smrti pa je bila kap.

icon-expand Cole Sprouse in Luke Perry FOTO: Profimedia

"Ob praznovanju stote epizode serije Riverdale objavljam nekaj fotografij, ki sem jih posnel v zaodrju snemanja šestih sezon," je pred objavo fotografij zapisal Sprouse, ki v seriji igra lik Jugheada. Podobno serijo fotografij je delila tudi njegova soigralka Lili Reinhart, ki igra lik Betty Cooper. Vključila je tudi fotografijo sebe, na kateri je skupaj z Lukom Perryjem.

icon-expand Perryja se je v objavi spomnil soigralec Cole Sprouse. FOTO: Instagram

Po Perryjevi smrti je Sprouse o pokojnem soigralcu za revijo People povedal: "V spominu mi bo ostalo tisoč stvari. Mislim, da nisem nikoli slišal nikogar, ki bi imel kaj slabega za povedati čez tega človeka. Bil je zelo priljubljen. Kalifornija joče za njim. Vsi smo bili blizu z njim in vsem je bil všeč. O stvareh je vedno govoril strastno in takoj se je znal približati človeku. Vsi še zmeraj žalujemo, čeprav je bil tip človeka, ki bi mu bilo bolj všeč, da se ga spominjamo po pripovedovanju zabavnih zgodb kot posedanju in žalovanju. Do njega čutim veliko spoštovanja."

icon-expand Lili Reinhart in Luke Perry FOTO: Instagram

29-letni igralec je pred dnevi za Entertainment Tonight spregovoril o stoti epizodi serije Riverdale in dejal, da je to njegova najljubša epizoda izmed vseh, ki so bile posnete v šestih sezonah. Dodal je, da je bilo sodelovanje v seriji tako zanj kot za njegove mlade soigralce velika priložnost, da se pokažejo in dokažejo: "Imam veliko srečo, da so ljudje sprejeli serijo, njen uspeh pa je iz vseh mladih igralcev, ki nastopamo v njej, ustvaril zvezdnike. Ko se bo serija nekega dne zaključila, bomo lahko vsi samo rekli, da je to bila velika priložnost za nas. Sodelovanje v seriji nam je dalo možnost spoznati celotno ekipo, s katero sem si blizu že šest sezon."