Igralec Dominic Purcell potrdil prihod šeste sezone serije Beg iz zapora

Sprva so bile načrtovane štiri sezone serije Beg iz zapora (Prison Break), predvajane so bile med letoma 2005 in 2009, nato je sledil še veliki finale. Leta 2016 so se ustvarjalci odločili, da bodo predstavili nadaljevanje, tako so se oboževalci razveselili pete sezone, ki so jo lahko spremljali naslednje leto. Serijo je zaznamoval tudi Wentworth Miller, ki je igral legendarnega Michaela Scofielda, ki načrtuje pobeg iz zapora. Igralsko zasedbo med drugim sestavljajo še Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco, Robert Knepper in Paul Adelstein.