Igralec Ethan Hawke okaral mladino, ker ne glada več filmov

Igralec Ethan Hawke, ki je nastopil tudi v filmu Društvo mrtvih pesnikov, je v nedavnem intervjuju okaral mladino, ker ne gledajo več toliko filmov, kot so jih mladi pred leti. Zvezdnik je dejal, da ne razume, kako to, da mladina preživi toliko časa med brskanjem po pretočnih platformah, a si v tem času ne pogledajo nobenega filma.

OGLAS

Ethan Hawke se je v svoji karieri uveljavil kot igralec, pisatelj in režiser, kot je povedal v nedavnem intervjuju za MovieMaker, pa ne more razumeti, kako to, da mladi danes ne gledajo več filmov, kot so jih v času, ko je odraščal sam. 53-letnik je ob tem dodal, da je nad tem začuden še toliko bolj, ker je danes dostopnih toliko pretočnih platform, ki omogočajo lažji dostop do množice filmov.

Ethan Hawke je razočaran, ker mladi ne gledajo več toliko filmov. FOTO: AP icon-expand

"Morda sem res star, ker ne razumem, zakaj mladi ljudje dandanes ne gledajo več filmov. Popolnoma voljni so več tednov gledati stvari, za katere vedo, da so dobre, kar jim določeni kanali tudi omogočajo. Prav v tem trenutku pa bi lahko gledali Surovo balado," je dejal in omenil kriminalko iz leta 1973. Igralec je prepričan, da mladi nimajo toliko znanja o odličnih filmskih ustvarjalcih."Ne vedo, kdo je Fassbinder ali Éric Rohmer. Ne poznajo Kurosawe. Mislijo, da so moderni, a si še niso pogledali filma V vročici noči. Me hecate? Dostopen je na vaših telefonih, poglejte si ga!" je dejal in dodal:"A raje gledajo serije, ki so izšle včeraj in si jih ne bodo zapomnili."