Igralec George Segal se je poslovil v starosti 87 let

Žena Georgea Segala , Sonia Segal , je sporočila, da je umrl zaradi zapletov po operaciji srca. Igralec je bil najbolj znan po komičnih nastopih v serijah, največje priznanje v karieri pa je dosegel, ko je zaigral v filmu po predlogi Edwarda Albeeja , Kdo se boji Virginie Woolf?. Celotna igralska zasedba je bila takrat nominirana za oskarja, Elizabeth Taylor in Richard Burton za glavni vlogi, Sandy Dennis in Segal pa za stranski. Obe igralki sta oskarja takrat dobili, moška pa ne.

Mlajše občinstvo ga pozna predvsem po vlogi Jacka Galla, ki ga je upodobil v seriji Pa me ustreli! Serijo so predvajali na ameriški televiziji med letoma 1997 in 2003. Na malih zaslonih so ga gledalci lahko spremljali tudi v vlogi Alberta "Popsa" Solomona v seriji Goldbergovi.

Adam Goldberg, scenarist serije o Goldbergovih, ki temelji na njegovem otroštvu, je dejal: "Danes je svet izgubil legendo. V čast mi je bilo biti majcen del zapuščine Georgea Segala. Po čistem naključju sem na koncu našel popolno osebo, ki je zaigrala Popsa. Tako kot moj dedek je bil tudi George otrok po duši in s tisto čarobno iskrico."

Segal je bil poročen trikrat, njegova zadnja žena pa je bila Sonia Segal, s katero sta bila poročena od leta 1996. S prvo ženo Morion Segal Freed je imel dva otroka.