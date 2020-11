Igralec Goran Bogdan nominiran za evropsko filmsko nagrado

Evropska filmska akademija je objavila nominacije za vse kategorije 33. podelitve. Za najboljšega igralca leta 2020 je nominiran tudi hrvaški igralec Goran Bogdan in sicer za vlogo v filmu Oče. Njegovi konkurenti so Poljak Bartosz Bielenia (Božje telo), Italijana Elio Germano (Rad bi se skril) in Luca Marinelli (Martin Eden), Danec Mads Mikkelsen (Nažgani) ter dansko-ameriški igralec Viggo Mortensen (Padati).

Film Oče, ki ga je režiral Srdan Golubović, je svetovno premiero doživel na zadnjem Berlinalu. Pri filmu, ki je srbsko-francosko-nemško-hrvaško-slovensko-bosanska koprodukcija je sodeloval tudi slovenski koproducent Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo. Film je na Berlinalu osvojil dve nagradi, nagrado občinstva in nagrado ekumenske žirije.

Goran Bogdan v pretresljivem filmu 'Oče'.

Film pripoveduje o očetu, ki pešači od svoje vasi na jugu Srbije do Beograda, potem ko mu zaradi revščine odvzamejo otroka. To je tudi zgodba o človeku z roba družbe, ki na tej dolgi poti postane junak našega časa. Scenarij sta napisala Srdan Golubović in Ognjen Sviličić, v glavnih vlogah pa so ob Bogdanu nastopili še Boris Isaković, Milica Janevski, Nada Šargin, Muharem Hamzić in Ajla Šantić. Film je med ostalimi bil sofinanciran s finančnimi sredstvi Slovenskega filmskega centra in Eurimagesa.

Gorana Bogdana so slovenski igralci lahko pred tem spoznali v filmu Igram, sem režiserja Miroslava Mandića iz leta 2018. V filmu je Bogdan igralec v televizijski žajfnici, ki obsesivno zasleduje soigralko, ona pa mu dopoveduje, da dogajanje pred kamero nima nič z njunim zasebnim življenjem. V glavnih vlogah nastopajo še Luna Zimić Mijović, Gregor Zorc, Lana Barić, Mojca FunklinAmar Čustović. Tudi ta film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra in v produkciji Filmostovje, mednarodno premiero je novembra 2018 imel na jubilejnem 40. Filmskem festivalu v Cairu, leta 2019 je bil nagrajen na SEEFest v Los Angelesu.

Bogdan se je pojavil tudi v filmu 'Igram, sem'.

V kategoriji igranih celovečercev so za Evropsko filmsko nagrado nominirani filmi Berlin Alexanderplatznemškega režiserja Burhana Qurbanija,Corpus Christi poljskega režiserja Jana Komase, The Painted Birdčeškega režiserjaVaclava Marhoula, Nažganidanskega režiserja Thomasa Vinterberga, Martin Eden italijanskega režiserjaPietra Marcella inUndine nemškega režiserja Christiana Petzolda. Zadnji trije so tudi vključeni v program letošnjega 31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala - Liffa.

Prav tako pa je tudi celovečerec Oče od 11.- 22. novembra na sporedu filmskega festivala v naši prestolnici, ki letos prvič poteka izključno na daljavo, preko videa na zahtevo.