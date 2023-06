Igralec Gospoda profesorja slavil na festivalu Krafft

Žirija je z zlatim jabolkom Grand Prix nagradila igralsko zasedbo filma Leilini bratje , pri čemer je v svoji obrazložitvi zapisala: "V tej družinski simfoniji vsak igralec ostaja do obisti zvest svojemu inštrumentu in se hkrati zaveda, da je njegov zven boleče odvisen od soigralcev." Zlata jabolka za posebne igralske dosežke so šla v roke poljske igralke Dorote Pomykale za glavno vlogo v filmu Ženska na strehi , italijanske igralke Benedette Porcaroli za glavno vlogo v filmu Amanda in palestinskemu igralcu Salehu Bakri za glavno vlogo v filmu Modri kaftan . Častno vlogo zlato jabolko za življenjsko delo je prejel Miki Manojlović , ki je bil tudi letošnji glavni selektor tekmovalnega programa.

Filme si je ogledalo več kot 800 gledalcev

Poleg podelitve nagrad so organizatorji festivala s penino nazdravili tudi uspešnemu zaključku tretjega Kraffta, ki je v Kranj pripeljal 32 filmov različnih metraž, dvanajst premier in predpremier ter brezplačne projekcije slovenskih filmov za 430 kranjskih šolarjev. Organizatorji so še posebej zadovoljni z dobrim odzivom lokalne publike in obiskom celovečernih filmov. "V tednu dni, kolikor je trajal festival, si je celovečerce ogledalo več kot 800 gledalcev, kar je največ doslej. Dobro so bili obiskani tudi dogodki v strokovnem programu, ki je primarno namenjen igralkam in igralcem. Okroglih miz, delavnic in tečajev se je letos udeležilo več kot 50 udeležencev. Tudi zato sem prepričan, da bomo v prihodnje v Kranju videli še več igralskih presežkov, tudi iz Slovenije," je festivalski teden povzel Branko Završan, predsednik in pobudnik festivala.