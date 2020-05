Igralec iz Brazgotinca umrl za posledicami demence

Geno Silva, igralec, ki se je v filmsko zgodovino zapisal predvsem kot The Skull, lik, ki je ubil Tonyja Montano, glavnega mafijca iz filma Brazgotinec, je umrl. Imel je 72 let in je, po poročanju Hollywood Reporterja, umrl za posledicami demence. Umrl je že 9. maja na svojem domu v Los Angelesu, pišejo tuji mediji, novico pa je potrdila tudi njegova družina.