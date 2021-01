Jason Segel razložil, zakaj se je leta 2014 poslovil od komičnih vlog

Jason Segel je v nedavnem intervjuju pojasnil, zakaj se že sedem let ni pojavil v nobeni romantični komediji. V tem žanru je blestel od začetka kariere, ko se je pojavil v filmu Can’t Hardly Wait ter svojo igralsko pot nadaljeval v številnih televizijskih serijah, kot je Kako sem spoznal vajino mamo. V petnajstih letih pojavljanja na filmskih platnih pa so se zvrstili tudi filmi Napumpana, Pozabi Saro, To so 40 in drugi.

"Za mano je desetletje in pol čiste komedije. Med temi filmi in tudi med časom snemanja oddaje Kako sem spoznal vajino mamo, kar je trajalo kar devet let, me je zanimalo, kako bi se znašel v drugačnih filmih,"je povedal in dodal, da ga je morda k odločitvi spodbudila slaba gledanost zadnjega filma, pri katerem je sodeloval: "Prišel je trenutek, ko sem zaključil s snemanjem serije in sem se počutil, kot da imam pred seboj prazno platno. Po filmu Vroči posnetki se nisem počutil najbolje. Zato sem si dejal, da moram občutiti svobodo in početi karkoli, kar me veseli. Vprašal sem se, zakaj se ne bi poskusil v drami, zakaj ne bi poskusil spisati in ustvariti televizijski šov. Želel sem priti do svoje meje, česar nisem storil že dolgo."

Leta 2019 se je tako pojavil v filmu, v katerem je zaigral tudi Casey Affleck. Premiero je doživel na filmskem festivalu v Torontu: "To je težek in čustven film. Temelji na članku iz resničnega življenja, zato smo snemali v mestu Fairhope, kjer sta glavna lika tudi v resnici živela. Snemanje je bilo za vse katarzično in čustveno."