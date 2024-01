Igralec Jonathan Majors po obtožbi napada ne bo zaigral Dennisa Rodmana

Sodelovanja pa niso prekinili le z Majorsom, temveč tudi s studiem Lionsgate, producenti pa naj bi že bili na lovu za novim partnerjem. Med producenti so navedeni Phil Lord, Chris Miller in Aditya Sood, izvršni producenti pa so Ari Lubet, Will Allegra in sam Dennis Rodman. Za scenarij je zadolžen Jordan VanDina.

Majorsa so obsodili decembra, ko je bil spoznan za krivega po dveh točkah obtožnice, in sicer nadlegovanja in napada med družinskim sporom z nekdanjo partnerko Grace Jabbari. Kazen mu bodo določili v začetku februarja, najstrožja kazen, ki bi ga lahko doletela, pa je leto v zaporu.