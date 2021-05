Igralcu Noelu Clarku odvzeli nagrado bafta

Igralec in producent Noel Clarke je zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju ostal brez članstva v Britanski filmski akademiji, prav tako pa so mu odvzeli že prejeto nagrado bafta, ki jo je dobil za izjemen prispevek k britanskemu filmu. Clarke je tako ob eno najbolj prestižnih nagrad britanske filmske industrije.

Britanska filmska akademija se je v svoji izjavi distancirala od igralca Noela Clarka, ki je bil pred kratkim obtožen spolnega nadlegovanja. Odločili so se, da ga do nadaljnjega ne želijo več med svojimi člani in mu hkrati odvzeli bafto, ki so mu jo podelili pred slabim mesecem.

Po poročanju britanskih medijev, je Clarka spolnega nadlegovanja in ustrahovanja obtožilo kar dvajset žensk, ki so z njim profesionalno sodelovale med letoma 2004 in 2019. Britanski The Guardin pa trdi, da je bila Britanska filmska akademija z obtožbami seznanjena že pred podelitvijo nagrade. Noel Clarke je obtožbe v izjavi, ki so jo podali njegovi odvetniki, že zanikal: "V svoji 20 let trajajoči karieri sem v ospredje zmeraj postavljal vključevanje in raznolikost in nikoli ni bilo pritožb proti meni. Če se je kdo, ki je z mano sodeloval, kdaj počutil nelagodno ali čutil nespoštovanje, se mu iskreno opravičujem. Odločno pa zanikam kakršno koli spolno nadlegovanje ali neprimerno ravnanje in se nameravam proti tem lažnim očitkom braniti."

Britanska filmska akademija je sicer potrdila, da so pred podelitvijo nagrade prejeli anonimno sporočilo, kjer so bili navedeni očitki zoper igralca, vendar so se odločili, da jih ne bodo upoštevali. "Očitki, ki smo jih prejeli, niso bili iz prve roke. V njih ni bilo nobenih datumov, imen, časovnega okvirja, produkcije ali kakršnih drugih podatkov. Obžalujemo, da nam vse te ženske niso mogle zagotoviti podatkov iz prve roke. Če bi to dobili, nagrade ne bi podelili Noelu Clarku," so še sporočili iz združenja Bafta.

Od igralca so se tako že distancirali nekateri studii, s katerimi je sodelovali, sodelovanje z njim pa je prekinila televizijska mreža Sky, ki je pravkar začela predvajati tretjo sezono njegove serije Bulletproof. Clarkova soigralka iz te iste serije, Ashley Walters, je ob obtožbah dejala: "Moje misli so pri ženskah, ki so se opogumile in spregovorile. Sem v šoku in globoko razočarana zaradi stvari, ki sem jih slišala." Noel Clarke je najbolj znan po svoji vlogi prvega temnopoltega Mickeyja Smitha v seriji Doctor Who.