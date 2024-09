Igralec o počasnem in bolečem razvoju enakopravnosti temnopoltih igralcev

Da mu je uspelo kot temnopoltemu igralcu, rojenemu na karibskem otoku Trinidad in Tobago in ki je v Združeno kraljestvo prišel šele pri 20 letih, bi po pisanju The Guardiana lahko razumeli kot potrditev napredne kulture britanske televizije, vendar je v njegovem glasu, kot je še zapisal časnik, "čutiti utrujenost, ki razkriva vse preveč znane frustracije" .

Rudolph Walker bi rad videl, da bi sodelovalo več temnopoltih igralcev, več producentov in režiserjev, kar bi bila logična posledica dolgoletnih žrtvovanj številnih ljudi, so Walkerjeve besede povzeli pri časniku. Pogovor so pripravili pred objavo njegove avtobiografije Walking with Dignity in ob njegovem 85. rojstnim dnem.

Walker je med drugim v 70. letih minulega stoletja zaigral v kontroverzni komediji v režiji Johna Robinsa Love Thy Neighbour. Film je prikazoval napet odnos med rasističnim likom Eddiejem Boothom, ki ga je igral pokojni Jack Smethurst, in njegovim karibskim sosedom Billom Reynoldsom. Kljub kritikam zaradi prikaza rasnih odnosov v Angliji v tedanjem času Walker pravi, da je ponosen na to delo. "Ne bi igral v seriji EastEnders, če ne bi bilo filma Love Thy Neighbour," je dodal.