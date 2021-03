Igralec Ralph Fiennes bo uprizoril Eliotovo delo Štirje kvarteti

Štirje kvartetipesnika in dramatikaThomasa Stearnsa Eliota z angleškimi naslovi Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages in Little Gidding so hkrati izšli leta 1943. Prvo od štirih pesmi so navdihnili verzi iz njegove drame Umor v katedraliiz leta 1935. Eliot se je sicer v kvartetih dotaknil tem, kot so čas, narava in njeni elementi, vera in spiritualnost, vojna ter moralnost. Navdih za kvartete naj bi našel v ljubezenskem odnosu z Emily Hale, piše The Guardian.