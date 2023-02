Igralec Rupert Grint vlogo v Harryju Potterju doživljal kot tesnobno

Igralec v teh dneh uživa v uspehu serije Servant , ki je delo režiserja M. Nighta Shyamalana , s katerim pa bo sodeloval tudi pri naslednjem projektu, filmu Knock at the Cabin , a med snemanjem Potterja ni bil več tako prepričan, da si še želi ostati v igralskih vodah: "Želel sem si premora, da bi lahko razmislil o vsem. Nekaj časa sem se počutil, kot da nisem v lastnem telesu. Mislim, da smo zaključili ob pravem času. Če bi še nadaljevali, bi se lahko vse skupaj sfižilo."

Imel je 11 let in je igral v britanskem gledališču, ko je dobil vlogo Rona, snemanja filmov o Harryju Potterju pa so se zaključila, ko je bil star 22 let. Grint je bil zelo podoben liku Rona, ki ga je upodobil – oba sta bila rdečelasca in imela enako začetnico imena – zato je včasih s težavo potegnil ločnico med likom in seboj.