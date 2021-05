Sean Bean ne pozna zaključka serije Igra prestolov, v kateri je zaigral

Nato ga je novinar vprašal, ali res želi, da mu razkrije, kaj se je zgodilo, v primeru, da bi si kdaj želel pogledati serijo. "Do takrat bom že pozabil, kaj si mi povedal, tako da kar povej," je dejal igralec in prosil novinarja, naj mu pove vse podrobnosti, ki so se zgodile. "Torej je Winterfell ostal ločen od ostalih? Dobro za njih," je dejal.

62-letnega igralca je novinar v nedavnem intervjuju za The Times vprašal, ali se mu zdi, da je odločitev družine Stark, da se umakne od preostalega Zahodnega, približno enaka kot v realnem svetu Brexit. Bean pa je na to odgovoril: "Ne. Kaj pa se je zgodilo?"

Igra prestolov je sicer bila zelo priljubljena serija, ki pa je zveste oboževalce razočarala predvsem z zadnjo sezono in njenim zadnjim delom. Pojavljati so se sicer začele govorice, da naj bi ustvarjalci načrtovali ponovno snemanje zadnje sezone, a teh ni nihče potrdil.

Bo pa serija dobila nadaljevanje v zgodbi, ki se dogaja tristo let pred tisto, ki smo jo lahko spremljali. House Of The Dragon naj bi bila že v produkciji. Zgodba govori o družini Targaryen in je povzeta po romanu Georgea R. R. Martina iz leta 2018. Tudi celotna serija Igra prestolov temelji na njegovih romanih. V nastajanju naj bi bile še druge serije, ki so povezane s prvotno zgodbo Igre prestolov.