Igralec serije Črni seznam umrl zaradi virusa Zahodnega Nila

Clark se je na televiziji pojavil v serijah Zakon in red, Twin Peaks in nazadnje v Črnem seznamu. V novejši različiciTwin Peaksa iz leta 2017 je igral Charlieja, zaspanega moža Audery. Skozi dolgoletno kariero je Middleton sodeloval z režiserji, kot so Quentin Tarantino(Ubila bom Billa 2), Angom Leejem (Taking Woodstock),Bongom Joonom Hojem(Ledolomilec) in Frankom Millerjem ter Robertom Rodriguezem pri snemanjuSin Cityja. Igral je tudi v z oskarjem nagrajenem filmu Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti.

Ustvarjalec serije Črni Seznam Jon Bokenkampje na svojih družbenih omrežjih delil čustveni zapis:"Srce se mi lomi. Poleg tega, da je bil resnično nadarjen in edinstven igralec, je bil Clark neverjetna oseba v vseh pogledih. Bil je velik filmofil. Svoje delo je opravljal z velikim zagonom in strastjo. Bil je tudi izjemno radodaren. Vem, da je njegova celotna družina naše serije strta ob tej novici. Clark je bil eden boljših in izgubili smo ga veliko prezgodaj."

Kje in kako je pokojni dobil smrtonosni virus, za zdaj ni znano, še pišejo tuji mediji.