Igralec serije Igra prestolov bi podpisal peticijo o ponovitvi zadnje sezone

Zadnja sezona Igre prestolov je bila deležna mešanih odzivov, večina kritikov pa je izrazila razočaranje nad tem, kako se je saga zaključila. Med tiste, ki jih je konec pustil hladne, pa se uvršča tudi Charles Dance , ki je v seriji odigral enega glavnih likov iz klana Lannisterjevih. Priznal je namreč, da bi tudi sam podpisal peticijo za to, da se snemanje zadnje sezone serije ponovi. 73-letni britanski igralec se je v nedavnem intervjuju dotaknil priljubljene serije in preteklih sezon, med katerimi so bile nekatere boljše, druge slabše. Grenak priokus pa je pri občinstvu ter tudi pri igralcih pustila prav zadnja sezona, od katere se je mnogo pričakovalo.

Dance za peticijo ni vedel, vendar je v sklopu intervjuja ob vprašanju o morebitnem podpisu dejal: ''Če obstaja peticija, bi jo zagotovo podpisal!'' Sam si je serijo ogledal do konca, čeprav jo je kot lik zapustil ob koncu četrte sezone: ''Seveda sem nadaljeval z gledanjem, čeprav so moj lik ubili na stranišču,'' je povedal v smehu in nadaljeval: ''Menim namreč, da je to fantastična televizijska serija, počutim se srečnega, da sem lahko bil del nje. Zgodbe, ki so se pojavljale, so zahtevale mojo pozornost in želel sem izvedeti, kaj se bo zgodilo s temi ljudmi.''