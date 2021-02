Igralec Steve Coogan bo detektiv v drami o Stephenu Lawrencu

BBC poroča, da se bo zgodba težko pričakovane drame začela odvijati v letu 2006, 13 let po smrti Stephena Lawrenca, ki se je zgodila leta 1993. Steve Coogan bo v novi produkciji nastopil v vlogi detektiva Driscolla, ki je tesno sodeloval z družino Lawrence in mu je po 18 letih od tragične Lawrencove smrti uspelo pred sodišče pripeljati dva krivca za njegov umor.

Steve Coogan februarja 2020 na filmski premieri v New Yorku.

Producentka nove serije Madonna Baptiste je dejala, da je kampanja Lawrencove družine za dosego sinove pravice popolnoma spremenila odnos do rasnega vprašanja in vprašanja enakosti v Veliki Britaniji. "Aktualno dogajanje pa še dodatno kaže na to, kako pomemben ostaja Stephenov primer,"je dodala.