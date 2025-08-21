Igralec Willem Dafoe razkril, da je zelo užival v vlogi Jezusa

Filmski festival v Sarajevu je že dopoldne zaznamoval obisk hollywoodskega igralca Williama Dafoeja , zvezdnika filmov Platoon , franšize Spiderman in številnih drugih. Tu bo prejel prestižno nagrado srce Sarajeva, na masterclass delavnici pred mladimi filmskimi ustvarjalci, pa je spregovoril o igralskem poklicu.

Pogovor, ki ga je ppovezoval Neil Young, je ponudil dragocen vpogled v sodobno umetnost, filmsko izkušnjo, sodelovanja z režiserji in splošne refleksije na temo umetnosti danes.

Zvezdnik, ki je zaigral v filmu Zadnja Kristusova skušnjava, je med pogovorom razkril, da je bila naslovna vloga Jezusa ena njegovh najljubših v karieri, saj je bila zelo zahtevna. "Imeli smo zelo malo zagotovil, snemanje je potejalo hitro, denarja ni bilo, a to je bil pravi način, saj nas spektakel ni oviral. Počeli smo le tisto, kar počnemo. Bilo je veliko lepote, miline in preprostosti," je povedal o filmu Martina Scorseseja.

Ob masterclassu je potekal tudi prikaz njegovega najnovejšega filma The Birthday Party, ki je doživel svetovno premiero na filmskem festivalu v Locarnu.

Po masterclassu je Dafoe v izjavi poudaril, da je "vsaka stvar, ki te odpira za nov način gledanja, osvoboditev".