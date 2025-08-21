Svetli način
Film/TV

Igralec Willem Dafoe razkril, da je zelo užival v vlogi Jezusa

Sarajevo, 21. 08. 2025 19.14 | Posodobljeno pred 39 minutami

Polona Jambrek , K.Z.
Štirikratni nominiranec za oskarja, igralec Willem Dafoe je obiskal Sarajevo, kjer je dopoldan navdušil občinstvo z brezplačnimi filmskimi delavnicami. Udeležencem je razkril skrivnosti igralske umetnosti in delil izkušnje iz svoje bogate filmske kariere. Dafoe je nazadnje obiskal sarajevski filmski festival pred 25 leti, ko je bilo, kot je povedal igralec, še zelo čutiti posledice vojne.

Filmski festival v Sarajevu je že dopoldne zaznamoval obisk hollywoodskega igralca Williama Dafoeja, zvezdnika filmov Platoon, franšize Spiderman in številnih drugih. Tu bo prejel prestižno nagrado srce Sarajeva, na masterclass delavnici pred mladimi filmskimi ustvarjalci, pa je spregovoril o igralskem poklicu.

Willem Dafoe v Sarajevu.
Willem Dafoe v Sarajevu. FOTO: Profimedia

Pogovor, ki ga je ppovezoval Neil Young, je ponudil dragocen vpogled v sodobno umetnost, filmsko izkušnjo, sodelovanja z režiserji in splošne refleksije na temo umetnosti danes.

Zvezdnik, ki je zaigral v filmu Zadnja Kristusova skušnjava, je med pogovorom razkril, da je bila naslovna vloga Jezusa ena njegovh najljubših v karieri, saj je bila zelo zahtevna. "Imeli smo zelo malo zagotovil, snemanje je potejalo hitro, denarja ni bilo, a to je bil pravi način, saj nas spektakel ni oviral. Počeli smo le tisto, kar počnemo. Bilo je veliko lepote, miline in preprostosti," je povedal o filmu Martina Scorseseja.

Ob masterclassu je potekal tudi prikaz njegovega najnovejšega filma The Birthday Party, ki je doživel svetovno premiero na filmskem festivalu v Locarnu.

Po masterclassu je Dafoe v izjavi poudaril, da je "vsaka stvar, ki te odpira za nov način gledanja, osvoboditev".

