Igralec Woody Harrelson bo zaigral nacističnega zdravnika

Harrelson bo zaigral prav zdravnika Kessla, ki je pomagal ozdraviti močne bolečine v trebuhu, ki jih je imel Heinrich Himmler, da se je lahko ta vrnil in opravljal svoje delo v koncentracijskih taboriščih, ki so jih upravljali Nemci.

"70 let po koncu druge svetovne vojne še vedno odkrivamo globoke in težke zgodbe tistih, ki jim je uspelo premagati grozote," je dejal Eric Jehelmann, ki bo produciral film, in dodal, da Kesslov roman"osvetljuje konec vojne". "Zdravnik je bil resnični novodobni junak, ki nam pomaga verjeti v dobro ljudi, čeprav govorimo o času, ko so se dogajale zares grozne stvari,"je o zgodbi in resničnih dogodkih povedal Jehelmann.