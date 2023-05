Igralka Beti Strgar: Sanjarim o svojem glasbenem studiu v hiši ob morju

Glasba je bila moja prva ljubezen. Preden me je pot peljala v igralske vode, sem obiskovala Konservatorij za glasbo in bila 12 let klasična pianistka, takoj po srednji šoli pa sem bila sprejeta na študij glasbe v Londonu, ki se ga pa takrat nisem udeležila, ker je bil prevelik finančni zalogaj. Ko je prišla korona in smo ostali doma, sem začela ponovno veliko komponirati, igrati klavir, peti in tako sem se na enega izmed tistih ponavaljajočih se, enakih dni, ki smo jih preživljali, prijavila na sprejmne izpite za Berklee College of Music. Iskreno, veliko bolj zato, da pri 50 letih ne bi obžalovala, da tega nisem poizkusila, saj resnično nisem verjela, da bom sprejeta. Pa sem bila. In to s štipendijo! Tako da sem zbrala pogum, dala odpoved, spakirala kovčke in šla na pot.

Beti, vemo, da obiskuješ Berklee College of Music. Kako je prišlo do tega, da si se sploh vpisala prav na ta kolidž?

Kako je prišlo do tega, da si se odpovedala igri v Sloveniji, pustila službo in šla novim izzivom naproti?

Igri se nisem odpovedala. Vsaj sama ne verjamem v to. Mislim, da mi izkušnje, ki sem jih pridobila v gledališču in pred kamero, zelo pomagajo na glasbeni poti in obratno. In oboje si želim v prihodnosti še razvijati in nadgrajevati. Sem pa mnenja, da se umetnost rojeva iz nas in večji kot je naš kovček doživetij in videnega, več lahko ponudimo.

Si glasbi dala kakšno priložnost tudi v Sloveniji?

V Sloveniji sem veliko nastopala predvsem v srednješolskih letih. Takrat sem bila pevka pri kar nekaj bendih in nabralo se je ogromno koncertov. Poleg tega sem že takrat pisala svojo glasbo in nastopala tudi kot solistka na raznih festivalih itd. Se pa nikoli nisem hotela 'prodati' raznim založbam. V srednji šoli so me kontaktirali nekateri slovenski producenti, vendar se nisem želela publiki predstavljati s poceni pop štikli, tako da sem ponudbe odklonila. Mislim, da ima Slovenija super glasbenike, tako da bi z veseljem v bodoče, zdaj, ko imam škarje in platno bolj v svojih rokah, spet kaj ustvarjala tudi v Sloveniji. Si pa želim, da postanemo bolj odprti. Slovenija je mogoče res da majhno tržišče, vendar ko imamo razne festivale, npr. Ment ali pa Drugo godbo, se pokaže, da je slovensko občinstvo pripravljeno na veliko več, kot se mu ponuja. Rabimo nov veter, rabimo nove koncertne 'place', predvsem pa več podpore. Lepo je, če kdaj komu povemo, da je dober.