Igralka Eva Mendes se še ne namerava vrniti na filmska platna

OGLAS

Eva Mendes je bila pred nekaj več kot desetletjem na vrhuncu svoje igralske kariere, potem pa si je z igralskim kolegom Ryanom Goslingom ustvarila družino in se umaknila iz javnega življenja. Čeprav je njen partner in oče njenih dveh hčerk s svojo kariero nadaljeval in se prebil v sam vrh najbolj želenih igralcev na svetu, pa 50-letnica očitno ne pogreša sojev žarometov, saj se tudi po 10 letih igralskega premora še ne namerava vrniti pred kamere.

Eva Mendes se tudi po 10 letih še ne namerava vrniti na filmska platna. FOTO: Profimedia icon-expand

Zadnji film, v katerem je igrala, je bil Goslingov režiserski prvenec Izgubljena reka, ki je premiero doživel leta 2014, Mendesova pa se je zadnjih deset let posvečala vzgoji njunih otrok, poroča Unilad. Glede na njen dolg premor v filmski industriji se mnogi sprašujejo, ali se bo Mendesova, ki je v svoji karieri igrala v številnih znanih filmih, kot so Prehitri in predrzni, Rezervna policista in Ni lahko biti jaz, vrnila k igranju.

50-letna zvezdnica je nedavno gostovala v oddaji Good Morning America, kjer je predstavila svojo novo otroško knjigo. Voditelj George Stephanopoulos pa ni mogel mimo vprašanja, ali se kdaj namerava vrniti k igralstvu. "Ne vem," je odgovorila Mendesova. "Če pridejo zanimive vloge. Odšla sem v času, ko se mi je pred 10 leti zdelo, da sem že vse dosegla, veste, delala sem z Ryanom Goslingom. On je najboljši," je dodala. Zapustiti Hollywood je bila zanjo lahka odločitev Ob Izgubljeni reki sta Gosling in Mendesova skupaj zaigrala tudi v filmu Grehi očetov iz leta 2011, mnogi pa verjamejo, da se je takrat začela njuna romanca. Igralka je v oddaji razkrila, da je bila odločitev za odhod iz Hollywooda zanjo lahka in da je le želela vzgajati svoji hčerki, 10-letno Esmeraldo in osemletno Amado. "Tako sem srečna. Zaradi igranja pa moraš na prizorišče snemanja. To pa te loči," je rekla.