Igralka iz serije Botri: Dojenčico Cvito so igrali trije dojenčki

Z zgodbo, polno zarot, rivalstva in čustvenih zapletov, so Botri osvojili srca številnih gledalcev, Mirna Mihelčić, ki jo gledamo v vlogi Matije Macan, je zdaj razkrila, koliko nominacije za nagrade pomenijo igralcem. "Vedno pravim, da je največja nagrada za vsakega igralca dobra gledanost in pohvala občinstva, a vsaka nominacija in nagrada, kot je zlati studio, je velik veter v hrbet. Zelo sem ponosen na celoten projekt," je povedala Mirna.

"Vsi smo v ta projekt vstopili z veliko ljubeznijo do svojega dela in z željo narediti nekaj dobrega. Mislim, da je ravno to razlog za uspeh serije," poudarja mlada igralka, ki jo je med zvezde povzdignila ravno serija Botri. "Kumovi so v moje življenje pripeljali čudovite ljudi," je povedala Mirna.