Igralka Julia Stiles razkrila skrivnost: lansko leto je rodila

Ameriška igralka Julia Stiles in njen mož Preston Cook sta se lansko leto decembra razveselila tretjega otroka in z javnostjo novico delila z nekajmesečnim zamikom. 43-letna mamica je v nedavnem intervjuju za New York Times, ko so jo vprašali, kako poteka režiranje njenega prvega filma Wish you were here, tako nenadoma dejala: "Prežema me toliko čustev, še posebej, ker imam doma petmesečnega otroka, hkrati pa sem začela tudi z delom na področju režiranja." Igralka je nato nadaljevala, da se spopada z neprespanimi nočmi, a se hkrati počuti bolj "energično kot kadarkoli prej". Več podrobnosti o novorojenčku Julia ni razkrila, tako da ime in spol za zdaj še vedno ostajata skrivnost.