Igralka latinskih korenin Rachel Zegler bo Sneguljčica

Igralka Rachel Zegler je širši javnosti za zdaj še manj znana, a jo bo mogoče decembra gledati kot Mario v filmski priredbi muzikala Zgodba z zahodne strani, ki jo je režiral Steven Spielberg. In kako je Rachel to vlogo dobila? Znani režiser je na Twitterju zapisal, da za nov projekt išče špansko govoreče igralce. Takrat 16-letna Rachel je tvit opazila in filmski ekipi, ki je zbirala prijave, poslala dva posnetka, v katerih je prepevala pesem Tonight in I Feel Pretty. Ekipo je očitno navdušila, saj je bila izbrana med več kot 30.000 prijavami. Sedaj je dobila še eno pomembno vlogo, ki bo zagotovo odločilno vplivala na njeno igralsko kariero – zaigrala bo Sneguljčico.