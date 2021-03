Igralka Lena Dunham na skrivaj režirala nov film

Vsebina filma še ni bila razkrita, znano pa je, da so v igralski zasedbi tudi Kristine Froseth (Asistentka, Looking for Alaska), Taylour Paige (Zola, Ma Rainey’s Black Bottom), Jennifer Jason Leigh, Jon Bernthal (Ford v Ferrari), Scott Speedman (Best Sellers, You). V filmu bo zaigrala tudi Lena Dunham.

Igralka in režiserka je dejala: "Svoj zadnji film sem posnela pred enajstimi leti v naši družinski hiši s svojimi najbližjimi prijatelji. Ta film je oporoka tako za FilmNation (podjetje, ki je financiralo film, op. a.) kot za moje čudovite producente, igralce, ekipo in mojo covid-19 spremljevalno ekipo, ki je vso izkušnjo naredila bolj normalno."