Igralka Lisa Banes ni preživela posledic prometne nesreče

Igralka Lisa Banes, znana po svojih vlogah v filmih Koktajl in Ni je več, je bila v začetku meseca udeležena v prometni nesreči. Med prečkanjem ceste jo je povozil voznik skuterja, ki ni upošteval rdeče luči na semaforju. Povzročitelj nesreče je pobegnil s kraja dogodka, Liso pa so odpeljali v bolnišnico, saj je utrpela hude poškodbe glave. Igralka posledic nesreče ni preživela.

Prijatelji igralke Lise Banes so sporočili, da je zvezdnica zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela pri prometni nesreči, umrla. Zvezdničin predstavnik za odnose z javnostmi je za enega izmed ameriških medijev potrdil, da je zvezdnica umrla, stara 65 let. "Zelo smo žalostni zaradi Lisine tragične in nesmiselne smrti," je dejal v svoji izjavi.

icon-expand Lisa Banes FOTO: Profimedia

"Bila je ženska s krasno osebnostjo, prijazna in velikodušna. Bila je predana svojemu delu tako na odru kot pred kamero, še bolj pa svoji ženi, družini in prijateljem. Blagoslovljeni smo, da je bila del naših življenj," je še povedal predstavnik za medije.

Igralkin menedžer je po nesreči za enega izmed ameriških medijev potrdil, da je Banesovo na prehodu za pešce v New Yorku zbil motorist ali voznik električnega skiroja, v nesreči pa je zvezdnica utrpela hujše poškodbe. Med temi naj bi bila hujša poškodba glave, igralka pa si po nesreči ni več opomogla. Policija je potrdila, da niso naši osebe, ki je povzročila nesrečo. Igralki so se na družbenih omrežjih že poklonili nekateri zvezdniki, med njimi tudi pevka Jill Sobule, ki je ob njuni skupni fotografiji zapisala: "Pravkar sem izvedela. Lisa Banes je bila veličastna, zabavna in ženska z velikim srcem – vedno mi je stala ob strani v težkih časih. Mnogi so jo oboževali."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Lisa Banes je zaigrala v mnogih filmskih, gledaliških in televizijskih produkcijah. Najbolj poznana je po svojih vlogah v filmih Ni je več iz leta 2014 in Koktajl iz leta 1988, v katerem je zaigrala ob boku Toma Cruisa. Zaigrala je tudi v serijah Domače kraljestvo, Pod rušo, Nashville in Royal Pains.