Igralka Maggie Gyllenhaal na čelu žirije beneškega filmskega festivala

Maggie Gyllenhaal je ob tem povedala, da z navdušenjem sprejema povabilo, da vodi letošnjo žirijo. "Benetke so vedno podpirale resnicoljubne, edinstvene glasove in v čast mi je, da bom lahko sodelovala pri nadaljevanju te pogumne in potrebne tradicije. Ne bom sodila, temveč bom izražala radovednost, občudovanje in navdušenje," so njene besede navedli na spletni strani festivala.

Po besedah direktorja festivala Alberta Barbere umetniško pot Gyllenhaal zaznamuje doslednost, ki jo je postopoma gradila z inteligenco in pogumom. Igralka, ki zna upodobiti težavne in večplastne like, se je s filmom Izgubljena hči, ki je leta 2021 v Benetkah prejel nagrado za najboljši scenarij, predstavila tudi kot avtorica. Film Nevesta! z letnico 2026 pa utrjuje njen status izvirne filmske ustvarjalke. "Da bo predsedovala žiriji, pomeni, da se lahko zanesemo na avtoritativen in neodvisen glas, ki ga žene pristna strast do umetniškega filma, ki je vedno predstavljala srce festivala," je še povedal Barbera.