Film/TV

Igralka Maggie Gyllenhaal na čelu žirije beneškega filmskega festivala

Benetke, 25. 04. 2026 12.14

E.K. STA
Maggie Gyllenhaal

Ameriška režiserka, igralka, scenaristka in producentka Maggie Gyllenhaal bo predsedovala žiriji glavnega tekmovalnega programa 83. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah, ki bo podelila zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Filmski festival v Benetkah bo potekal od 2. do 12. septembra.

Maggie Gyllenhaal je ob tem povedala, da z navdušenjem sprejema povabilo, da vodi letošnjo žirijo. "Benetke so vedno podpirale resnicoljubne, edinstvene glasove in v čast mi je, da bom lahko sodelovala pri nadaljevanju te pogumne in potrebne tradicije. Ne bom sodila, temveč bom izražala radovednost, občudovanje in navdušenje," so njene besede navedli na spletni strani festivala.

FOTO: Profimedia

Po besedah direktorja festivala Alberta Barbere umetniško pot Gyllenhaal zaznamuje doslednost, ki jo je postopoma gradila z inteligenco in pogumom. Igralka, ki zna upodobiti težavne in večplastne like, se je s filmom Izgubljena hči, ki je leta 2021 v Benetkah prejel nagrado za najboljši scenarij, predstavila tudi kot avtorica. Film Nevesta! z letnico 2026 pa utrjuje njen status izvirne filmske ustvarjalke. "Da bo predsedovala žiriji, pomeni, da se lahko zanesemo na avtoritativen in neodvisen glas, ki ga žene pristna strast do umetniškega filma, ki je vedno predstavljala srce festivala," je še povedal Barbera.

Tako zelo sta si podobna resnični in filmski brat Bronje Žakelj

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
zadovoljna
Portal
4 znamenja, ki jih v naslednjih mesecih čaka sreča
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
vizita
Portal
Znanstveniki izpostavili najnevarnejši čas v življenju za pridobivanje teže
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
cekin
Portal
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
moskisvet
Portal
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
dominvrt
Portal
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
okusno
Portal
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
voyo
Portal
Hobit: Smaugova pušča
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
