Igralka Mariska Hargitay razkrila veliko družinsko skrivnost.

Igralka Mariska Hargitay , zvezdnica serije Zakon in red: Enota za posebne primere , je na canskem filmskem festivalu premierno predstavila dokumentarni film My Mom Jayne o svoji mami, legendarni hollywoodski divi Jayne Mansfield . Igralka, ki se je pod film podpisala kot režiserka, je v njem razkrila, da Mickey Hargitay , ki jo je vzgojil in čigar priimek nosi, v resnici ni njen biološki oče.

Njen biološki oče je v resnici lasvegaški zabavljač Nelson Sardelli, kar je tudi sama izvedela šele, ko je bila stara 25 let. Ko je z dejstvom soočila Mickeyja Hargitaya, je vse zanikal in o tem nikoli več nista spregovorila. Spomnimo, Mariska je zgodaj ostala brez obeh staršev, mama je v prometni nesreči umrla, ko je bila igralka stara le tri leta, Mickey Hargitay pa je za posledicami raka umrl pred 20 leti.

Mariska je v intervjuju za revijo Variety razkrila, da je biološkega očeta prvič spoznala, ko je bila stara 30 let in je obiskala njegovo predstavo v Las Vegasu. Dogodek je opisala kot čustvenega, Sardelli pa naj bi ji dejal, da je na njuno srečanje čakal tri desetletja. Igralka je reviji zaupala, da je bila do njega hladna in mu hitro dala vedeti, da od njega ne želi ničesar ter da očeta že ima. Priznala je, da se je težko sprijaznila z dejstvom, da je celo življenje živela v laži. V dokumentarnem filmu sicer sodeluje tudi Sardelli, ki je danes star 90 let, ter njegovi hčerki in Mariskini polsestri.

Danes je igralka dejstvo, da je njen biološki oče Sardelli, sprejela. Prav tako je sprejela, da se je vse zgodilo z razlogom, njeno življenje pa da se je odvilo tako, kot se je moralo. "Ta dokumentarec je v nekem smislu ljubezensko pismo tudi njemu, saj si z nikomer nisem bila bližje kot z njim."