Igralka Mischa Barton: Počutila sem se zelo nezaščitena

"Na prizorišču snemanja so bili ljudje, ki so bili do mene zelo nesramni in hudobni. To res ni bilo najbolj idealno okolje za odraščajoče dekle, ki jim je bilo zaupano v varstvo in vrženo v slavo," je dejala Bartonova. Povedala je, da ji je bilo še težje, ko se je začelo snemanje druge sezone serije.

Serijo je zapustila po treh sezonah, sedaj pa se spominja: "Na odločitev, da sem zapustila serijo, je veliko vplivalo tudi to, da so v zadnji minuti dodali še lik, ki ga je igrala Rachel Bilson. Po prvi sezoni je sicer bila serija že redna in plačila so bila izenačena med vsemi. In seveda je bil razlog tudi ta, da so bili na prizorišču snemanja prisotni tudi moški, ki so me vedno nadlegovali, zaradi česar sem se res slabo počutila."

Burtonova je nadaljevala: "Kljub temu sem imela rada to serijo, morala pa sem si zgraditi svoje lastne zidove in najti način, da sem prenašala vse to. Potem je prišla še slava, ki je bila v veliki meri usmerjena samo name. Že samo ob tem, da sem se morala ukvarjati z res velikim vdorom v moje zasebno življenje, sem se počutila zelo nezaščitena."