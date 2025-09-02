Igralka Nika Rozman z vlogami v več tujih filmih

Igralka Nika Rozman se znova uveljavlja na tuji filmski sceni. Avgusta so končali snemanje srbske miniserije Pupin o življenju fizika, matematika in elektrotehnika Mihajla Pupina, v kateri je odigrala vlogo njegove žene Sarah Pupin. Prihodnje leto bo premiero doživel tudi srbski igrani celovečerni film Kuća režiserke Tanje Brzaković.

V vlogi srbsko-ameriškega znanstvenika Pupina kot enega največjih umov 20. stoletja nastopa priznani srbski igralec Dragan Mićanović, ki je znan tudi po nastopu v slovenski manjšinski koprodukciji Mož, ki ni mogel molčati hrvaškega scenarista in režiserja Nebojše Slijepčevića.

Nika Rozman v filmu Kuća, kjer nastopa v vlogi Mire.

Režiser filma Pupin je Danilo Bećković, poleg omenjenih pa v filmu nastopa vrsta uveljavljenih imen sodobne srbske kinematografije, kot so Sergej Trifunović, Radivoje Bukvić in Jovan Jovanović, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). V filmu Kuća Rozmanova nastopa v vlogi Mire, ob boku legend jugoslovanskega filma Miralema Zupčevića in tudi Anice Dobre, ki nastopa v večkrat nagrajenem slovenskem celovečercu Belo se pere na devetdeset.

Nika Rozman v celovečernem filmu Izgubljeni sin.

Kot so še sporočili, je Rozmanova v zadnjem času aktivna tudi na domačem filmskem prizorišču. Maja letos so končali snemanje celovečernega filma Zverine v režiji Maje Križnik, v katerem je upodobila glavno vlogo Eme. Ob njej v filmu nastopajo tudi prvakinje slovenske igralske umetnosti Jana Zupančič, Janja Majzelj, Mateja Pucko in Marijana Brecelj. V prihodnjem letu bo izšel še celovečerni film Izgubljeni sin v režiji Darka Štanteta, kjer Rozmanova igra vlogo Diane. Oba omenjena filma sta nastala ob finančni podpori SFC.

Nika Rozman v filmu Zverine, kjer nastopa v vlogi Eme.