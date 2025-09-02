Igralka Nika Rozman z vlogami v več tujih filmih

V vlogi srbsko-ameriškega znanstvenika Pupina kot enega največjih umov 20. stoletja nastopa priznani srbski igralec Dragan Mićanović, ki je znan tudi po nastopu v slovenski manjšinski koprodukciji Mož, ki ni mogel molčati hrvaškega scenarista in režiserja Nebojše Slijepčevića.
Režiser filma Pupin je Danilo Bećković, poleg omenjenih pa v filmu nastopa vrsta uveljavljenih imen sodobne srbske kinematografije, kot so Sergej Trifunović, Radivoje Bukvić in Jovan Jovanović, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).
V filmu Kuća Rozmanova nastopa v vlogi Mire, ob boku legend jugoslovanskega filma Miralema Zupčevića in tudi Anice Dobre, ki nastopa v večkrat nagrajenem slovenskem celovečercu Belo se pere na devetdeset.
Kot so še sporočili, je Rozmanova v zadnjem času aktivna tudi na domačem filmskem prizorišču. Maja letos so končali snemanje celovečernega filma Zverine v režiji Maje Križnik, v katerem je upodobila glavno vlogo Eme. Ob njej v filmu nastopajo tudi prvakinje slovenske igralske umetnosti Jana Zupančič, Janja Majzelj, Mateja Pucko in Marijana Brecelj. V prihodnjem letu bo izšel še celovečerni film Izgubljeni sin v režiji Darka Štanteta, kjer Rozmanova igra vlogo Diane. Oba omenjena filma sta nastala ob finančni podpori SFC.
Za svoje dosežke v zadnjih treh letih je igralka letos prejela nagrado veliki plan, ki jo podeljuje Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev. Kot so zapisali v utemeljitvi, je v zadnjem obdobju ustvarila prepričljive vloge v raznolikih domačih in tujih produkcijah.
Izpostavili so igranje v serijah Leninov park in Dolina rož ter filmih Istina, Nočko, mami! in Obvoznica. Nagrado veliki plan je prejela za igralsko držo, ki temelji na premišljenosti, raziskovanju in izraziti predanosti poklicu.
