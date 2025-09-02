Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Igralka Nika Rozman z vlogami v več tujih filmih

Ljubljana, 02. 09. 2025 13.55 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Igralka Nika Rozman se znova uveljavlja na tuji filmski sceni. Avgusta so končali snemanje srbske miniserije Pupin o življenju fizika, matematika in elektrotehnika Mihajla Pupina, v kateri je odigrala vlogo njegove žene Sarah Pupin. Prihodnje leto bo premiero doživel tudi srbski igrani celovečerni film Kuća režiserke Tanje Brzaković.

V vlogi srbsko-ameriškega znanstvenika Pupina kot enega največjih umov 20. stoletja nastopa priznani srbski igralec Dragan Mićanović, ki je znan tudi po nastopu v slovenski manjšinski koprodukciji Mož, ki ni mogel molčati hrvaškega scenarista in režiserja Nebojše Slijepčevića.

Nika Rozman v filmu Kuća, kjer nastopa v vlogi Mire.
Nika Rozman v filmu Kuća, kjer nastopa v vlogi Mire. FOTO: Osebni arhiv igralke Nike Rozman

Režiser filma Pupin je Danilo Bećković, poleg omenjenih pa v filmu nastopa vrsta uveljavljenih imen sodobne srbske kinematografije, kot so Sergej Trifunović, Radivoje Bukvić in Jovan Jovanović, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

V filmu Kuća Rozmanova nastopa v vlogi Mire, ob boku legend jugoslovanskega filma Miralema Zupčevića in tudi Anice Dobre, ki nastopa v večkrat nagrajenem slovenskem celovečercu Belo se pere na devetdeset.

Nika Rozman v celovečernem filmu Izgubljeni sin.
Nika Rozman v celovečernem filmu Izgubljeni sin. FOTO: Osebni arhiv igralke Nike Rozman

Kot so še sporočili, je Rozmanova v zadnjem času aktivna tudi na domačem filmskem prizorišču. Maja letos so končali snemanje celovečernega filma Zverine v režiji Maje Križnik, v katerem je upodobila glavno vlogo Eme. Ob njej v filmu nastopajo tudi prvakinje slovenske igralske umetnosti Jana Zupančič, Janja Majzelj, Mateja Pucko in Marijana Brecelj. V prihodnjem letu bo izšel še celovečerni film Izgubljeni sin v režiji Darka Štanteta, kjer Rozmanova igra vlogo Diane. Oba omenjena filma sta nastala ob finančni podpori SFC.

Nika Rozman v filmu Zverine, kjer nastopa v vlogi Eme.
Nika Rozman v filmu Zverine, kjer nastopa v vlogi Eme. FOTO: Osebni arhiv igralke Nike Rozman

Za svoje dosežke v zadnjih treh letih je igralka letos prejela nagrado veliki plan, ki jo podeljuje Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev. Kot so zapisali v utemeljitvi, je v zadnjem obdobju ustvarila prepričljive vloge v raznolikih domačih in tujih produkcijah.

Izpostavili so igranje v serijah Leninov park in Dolina rož ter filmih Istina, Nočko, mami! in Obvoznica. Nagrado veliki plan je prejela za igralsko držo, ki temelji na premišljenosti, raziskovanju in izraziti predanosti poklicu.

nika rozman igralka film
Naslednji članek

Umrl je zvezdnik filma Pleše z volkovi, Graham Greene

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198