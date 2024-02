Igralka Olivia Colman o dvojnih merilih: Če ženska preklinja, so ljudje šokirani

"To so vsi spremljali v poročilih. Bilo je šokantno. Danes pa še vedno ljudje komentirjo, kako bi morale izgledati ženske ... če ženska preklinja, se ljudje dejalo, da so nad tem presenečeni! Od******! Ženske so ljudje – smešne, umazane, ljubeča, skrbna – tako kot moški," je dejala.

Ta pereča tema je tudi del njenega novega filma, ki nosi naslov Wicked Little Letters . Film temelji na resničnih dogodkih, ljudje pa so bili takrat nad kletvicami v pismih ogorčeni. Colman je za Radio Times Podcast povedala, da so bile psovke v filmu povzete iz resničnih pisem, o tem pa so celo razpravljali v parlamentu.

Igralka je opozorila, da tudi ženske like v filmu obravnavajo drugače kot moške – in to se še vedno ni spremenilo. Rekla je: "Ženske gledajo in ocenjujejo in na žalost to še vedno obstaja. Zasmehovanje je nekaj, kar so počeli že takrat, vendar v obliki pisanja pisem." Coleman, ki je na televiziji zaslovela v serijah, kot sta Peep Show in Broadchurch, je dodala, da ni prepričana, da ženske dejansko uživajo in živijo novo obdobje na način, kot so predstavljene na platnu.

Rekla je: "Obstaja veliko fantastičnih filmov o ženskah, ki so me ganili. Nekatere izmed najbolj dobičkonosnih filmov, Barbie, Bridesmaids, Thelma & Louise, so ustvarile ženske. Ljudje pravijo, da so moški bolje plačani, ker imajo težjo nalogo. To je laž! Lahko se dokaže v blagajni. Ne vem, zakaj se morava še vedno pogovarjati o tem!"

V filmu Wicked Little Letters sta ob Coleman nastopila še Timothy Spall in Jessie Buckley, s katero je Colman leta 2021 nastopil v hvaljeni drami The Lost Daughter. Colman, ki je igrala tudi kraljico Elizabeto II. v seriji Krona, se bo konec tedna potegovala za nagrado bafta, saj je med nominiranci tudi Wonka, ki se poteguje za najboljši britanski film poleg filmov, kot so All of Us Strangers, Poor Things in Saltburn.