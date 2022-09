Igralka prestrašena zaradi snemanja vročih scen serije Zmajeva hiša

Kljub temu je Emily Carey prejela novico, da je bila izbrana za eno najpomembnejših vlog v seriji. Upodobila je ženo kralja Viseryjsa, ki ga igra Paddy Considine , in hči kraljeve desne roke, Otta Hightowerja, ki ga je upodobil Rhys Ifans . "Spominjam se, kako me je presenetilo, šokiralo in tudi prestrašilo, absolutno prestrašilo." je povedala o tem 19-letna igralka. "Zdelo se mi je tudi nadrealistično, da je to pristalo v mojih rokah." Njene skrbi o nastopu v novi vlogi pa so se zgolj povečale, ko je prejela prvi scenarij, v katerem so bile poudarjene intimne scene, ki jih je morala odigrati s Considineom. Ko je prvič prebrala scenarij, je bila namreč stara 17 let in je povedala, da tudi sama ni vedela, kaj pričakovati.

Mlada igralka v seriji Zmajeva hiša premaguje svoje strahove, saj je pred tem igrala le v manjših vlogah v seriji Get Even in v filmu Anastasia. Nikoli ni pričakovala, da bo dobila vlogo v predhodniku serije Igre prestolov . "Ko sem slišala ime Igre prestolov, sem vedela, da nimam nobene možnosti dobiti te vloge, previsoko sem ciljala."

A igrati ob Paddyju se je izkazalo za razsvetljujočo izkušnjo, o igralcu serije Birminghamske tolpe pa je igralka govorila le dobro. Pohvalila je tudi režiserko Clare Kilner in koordinatorko za intimnost, Miriam Lucio. "Spomnim se, da me je bilo zelo strah, bila sem nervozna," je povedala Emily in obrazložila, kako jo je delo s koordinatorko za intimnost pomirilo in poskrbelo, da je bila v varnem okolju. "Sedla sem z Miriam in ji povedala vse svoje skrbi. V pogovor je pripeljala Paddyja, nato pa tudi Clare in me takoj pomirila."

Emily je v nadaljevanju pohvalila tudi celotno ekipo: "Cenim dejstvo, da je bil moj prvi takšen prizor s tako čudovito in prijetno ekipo." Spregovorila je tudi o svoji vlogi Alicent in njenem zapletenem razmerju z Viserysom, kar je bilo zanjo nekoliko lažje: "Alicent ni zaljubljena v Viserysa. Ima veliko ljubezni do njega, ni pa zaljubljena. Ni strasti, ni želje, kot smo videli tudi v četrti epizodi. V primerjavi z Rhaenyro, ki pa je polna strasti do moških v njenem življenju."