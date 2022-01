Igralka Rooney Mara bo upodobila Audrey Hepburn

36-letno igralko Rooney Mara je doletela čast, da bo v novem biografskem filmu zaigrala legendarno igralko Audrey Hepburn. Zvezdnica je bila v preteklosti že nominirana za nagrado oskar, in sicer za nastop v filmih Dekle z zmajskim tatujem in Carol . Mara je pred kartkim znova zaigrala s soigralko iz filma Carol , Cate Blanchett , skupaj sta nastopili v zadnjem filmu režiserja Guillerma del Tora , Nightmare Ally .

Veliko projektov pa ima v delu režiser filma o Hepburnovi, Luca Guadagnino, vključno z grozljivko Bones & All, v katerem bo zaigral Timothee Chalamet, in novo upodobitvijo Gospodarja muh, ki ga je leta 1990 režiral Harry Hook. Decembra je režiral kratki film, imenovan O Night Divine, v katerem sta zaigrala tudi Alex Wolff iz skupine Hereditary in John C. Reilly. Oba igralca v filmu pojeta in sodelujeta s stalnim sodelavcem Pedra Almodovarja, Albertom Iglesiasom.