Igralka Saoirse Ronan v feministični različici Skahespearove tragedije

V tragediji Macbeth bo skupaj z irsko igralko Saoirse Ronan na odru stal škotski igralec James McArdle . Igralca sta skupaj zaigrala že leta 2018 v filmu Marija Škotska . Po besedah umetniškega vodje gledališča Almeide Theater Ruperta Goolda bodo predstavili "bolj enakovreden odnos" med Macbethi, kot je običajno, poroča britanski Guardian. Priprave na gledališko igro, ki jo bo režiral Yael Farber , so bile v polnem teku, preden so gledališča zaradi epidemije zaprla vrata.

Od sredine junija bodo v gledališču ob upoštevanju varnostne razdalje spet sprejemali med 100 in 120 gledalcev. Začeli bodo s predstavo And Brathe, gledališko priredbo prihajajoče pesniške zbirke pesnikaYomia Soda, Manorism, exploring loss and grief. Z živo glasbo in projekcijami bo produkcijo režirala Miranda Cromwell.

Goold si želi v prihodnosti gledališče približati lokalnim skupnostim in mlademu občinstvu predvsem s ponudbo številnih brezplačnih vstopnic za mlajše od 25 let. V začetku prihodnjega leta bodo pripravili serijo kratkih iger z naslovom The Key Workers Cyclerazličnih avtorjev, vključno z Nessah Muthy in Danusio Samal, v katerih bodo nastopili tako profesionalni igralci kot člani lokalne skupnosti.