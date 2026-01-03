Igralka se je poslovila od lika, ki jo je izstrelil med zvezde

Millie Bobby Brown , ki bo meseca februarja vpihnila 22. svečko na rojstnodnevni torti, se je na Instagramu poslovila od lika Eleven in serije Stranger Things , ki sta jo pred desetletjem kot 12-letno deklico izstrelila med hollywoodske zvezde. S sledilci je delila črno-belo fotografijo,na kateri ji družbo delata ustvarjalca serije, brata Matt in Ross Duffer .

Serija, ki se je predvajala na tuji pretočni platformi, je skozi desetletja osvojila srca številnih oboževalcev, prislužila pa si je tudi kar nekaj nagrad. Med drugim tudi več MTV nagrad, nagrad občinstva, najstnikov in otrok ter kar 12 emmyjev in štiri nominacije za zlati globus. Zasedba igralcev se je razveselila tudi nagrade SAG za najboljši ansambel.

V seriji so poleg Millie Bobby Brown med drugim zaigrali tudi Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo in Sadie Sink. Ustvarjalca serije sta v zadnjo sezono vlogo namenila tudi svoji nekdanji srednješolski učiteljici, ki ju je kot najstnika navdušila nad umetniškim svetom.