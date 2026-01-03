Naslovnica
Igralka se je poslovila od lika, ki jo je izstrelil med zvezde

Los Angeles, 03. 01. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Millie Bobby Brown

Po desetih letih se je uradno zaključila priljubljena serija Stranger Things, ki je med zvezde izstrelila igralko Millie Bobby Brown. V vlogo deklice z nadnaravnimi močmi je stopila kot 12-letna nadobudna igralka, zgodbo pa zaključila kot 21-letna poročena mati posvojene deklice.

Millie Bobby Brown, ki bo meseca februarja vpihnila 22. svečko na rojstnodnevni torti, se je na Instagramu poslovila od lika Eleven in serije Stranger Things, ki sta jo pred desetletjem kot 12-letno deklico izstrelila med hollywoodske zvezde. S sledilci je delila črno-belo fotografijo,na kateri ji družbo delata ustvarjalca serije, brata Matt in Ross Duffer.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Serija, ki se je predvajala na tuji pretočni platformi, je skozi desetletja osvojila srca številnih oboževalcev, prislužila pa si je tudi kar nekaj nagrad. Med drugim tudi več MTV nagrad, nagrad občinstva, najstnikov in otrok ter kar 12 emmyjev in štiri nominacije za zlati globus. Zasedba igralcev se je razveselila tudi nagrade SAG za najboljši ansambel.

V seriji so poleg Millie Bobby Brown med drugim zaigrali tudi Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo in Sadie Sink. Ustvarjalca serije sta v zadnjo sezono vlogo namenila tudi svoji nekdanji srednješolski učiteljici, ki ju je kot najstnika navdušila nad umetniškim svetom.

Preberi še Ustvarjalca Stranger Things v zgodbo vključila svojo nekdanjo učiteljico

Brata Duffer sta še pred zaključkom serije razkrila, da pripravljata tako imenovani spinoff. Podrobnosti zgodbe in njene povezave s serijo Stranger Things zaenkrat ostajajo skrivnost. Sta pa namignila, da bosta z novo zgodbo pojasnila stvari, ki so po koncu dvournega finala serije ostale odprte.

Millie Bobby Brown stranger things konec lik eleven

Za kateri film se je zvezdnik spraševal, ali je 'najbolj psihotična stvar'?

