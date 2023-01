Igralka serije Botri: Ne bojim se kritik

"Kritike so sestavni del igralskega posla, kar sama sebi nenehno govorim," je v intervjuju za Večernji List povedala zapeljiva dalmatinska igralka Petra Kraljev in dodala: "Eden od mojih profesorjev na akademiji mi je povedal, da lahko vsak da negativno kritiko, konstruktivne pa ne. Tega se držim. Ne bojim se kritik, a vseeno ostaja neka napetost, ki jo občutim zaradi občinstva. Dajem najboljše od sebe in se trudim presenetiti tako sebe kot občinstvo, a da pri vsem tem nisem preveč pretenciozna. Občinstvu zna prepoznati kakovost in jo nadgraditi z aplavzom."

Gledalci imajo simpatično Dalmatinko radi zaradi njene sproščenosti in zaradi njenega smisla za humor. A mnogi se nad njo navdušujejo tudi zaradi stasa in njene postave, za katero pravi, da je tudi rezultat dobrih genov. "Mislim, da je vitka postava zagotovo mešanica dobrih genov in prehrane. Seveda tudi treningov, a o tem raje ne bi, ker se vsakič spomnim, da sem lena. Delo, ki ga opravljam, in način življenja, ki pride s tem, skoraj da narekuje hitro prehrano in odmore v najbližjih pekarnah. A se temu skušam čim bolj izogibati. Kuham, če je le mogoče, zato se tudi izogibam restavracij. Hrana, ki pa jo jem, je vedno ekološka. To ne pomeni, da ne jem pic, testenin ali sladkarij, le domače pripravljeno hrano imam raje kot vse našteto."